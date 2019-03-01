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МЗС Пакистану: війна з Індією із застосуванням ядерної зброї загрожує "взаємознищенням"

МЗС Пакистану: війна з Індією із застосуванням ядерної зброї загрожує "взаємознищенням"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Війна між Пакистаном і Індією може привести до взаємного знищення двох країн. Про це в п’ятницю заявив глава МЗС Пакистану Шах Мехмуд Куреши в інтерв’ю телеканалу CNN, передає УНН.

“Пакистан ніколи не хотів ескалації напруженості і не хотів бути агресором”, — сказав Куреші, підкресливши, що застосування ядерної зброї двома країнами призведе до “взаємного знищення”.

Ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали, за даними ЗМІ, 46 індійських військових.

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Так, 26 лютого Індія заявила, що завдала удару по табору бойовиків, що у пакистанській частині Кашміру, угруповання “Джаїш-е-Мохаммад”, яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у “підтримці терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу.

Уже 27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов’язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.

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