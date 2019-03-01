МИД Пакистана: война с Индией с применением ядерного оружия грозит "взаимоуничтожением"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Война между Пакистаном и Индией может привести к взаимному уничтожению двух стран. Об этом в пятницу заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши в интервью телеканалу CNN, передает УНН.
"Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором", - сказал Куреши, подчеркнув, что применение ядерного оружия двумя странами приведет к "взаимоуничтожению".
Эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали, по данным СМИ, 46 индийских военных.
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Так, 26 февраля Индия заявила, что нанесла удар по лагерю боевиков, в пакистанской части Кашмира, группировка "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.
Уже 27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.
Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.