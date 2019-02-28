У Пакистані заявили, що повернуть захопленого індійського пілота

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що захопленого в полон індійського пілота звільнять завтра, 1 березня. Він уточнив, що Пакистан вирішив піти на цей жест доброї волі на тлі напруженості навколо Кашміру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пакистан тимчасово призупинив рух поїздів в Індії

Як повідомляв УНН, в середу 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака, пілота одного з бомбардувальників взяли в полон.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між країнами зросла після терористичної атаки на сили індійської поліції. У четвер, 14 лютого, терорист-смертник на автомобілі протаранив автобус, що перевозив представників індійської військової поліції в Кашмірі. В результаті атаки загинули 44 людини.