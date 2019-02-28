В Пакистане заявили, что вернут захваченного индийского пилота
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Власти Пакистана намерены в пяитницу освободить захваченного в плен пилота индийского бомбардировщика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что захваченного в плен индийского пилота освободят завтра, 1 марта. Он уточнил, что Пакистан решил пойти на этот жест доброй воли на фоне напряженности вокруг Кашмира.
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Как сообщал УНН, в среду 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета, пилота одного из бомбардировщиков взяли в плен.
Напомним, напряженность в отношениях между странами возросла после террористической атаки на силы индийской полиции. В четверг, 14 февраля, террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции в Кашмире. В результате атаки погибли 44 человека.