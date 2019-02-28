Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию

"Работа Samjhauta Express была приостановлена сегодня из-за преобладающей напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией", - заявили в пакистанском Министерстве иностранных дел.

Представитель МИДа добавил, что движение поезда возобновится, как только улучшится ситуация с безопасностью между Индией и Пакистаном.

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Напомним, напряженность в отношениях между странами возросла после террористической атаки на силы индийской полиции. В четверг, 14 февраля, террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции в Кашмире. В результате атаки погибли 44 человека.



Позже Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке.

Как сообщал УНН, Индия и Пакистан обменялись огнем из оружия в течение ночи на четверг в спорном районе Гималаев Кашмире, через день после того, как Исламабад заявил, что сбил два индийских боевых самолета и захватил пилота.