Пакистан тимчасово призупинив рух поїздів до Індії

"Робота Samjhauta Express була припинена сьогодні через переважну напруженість у відносинах між Пакистаном і Індією", - заявили в пакистанському Міністерстві закордонних справ.

Представник МЗС додав, що рух поїзда відновиться, як тільки покращиться ситуація з безпекою між Індією і Пакистаном.

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Нагадаємо, напруженість у відносинах між країнами зросла після терористичної атаки на сили індійської поліції. У четвер, 14 лютого, терорист-смертник на автомобілі протаранив автобус, що перевозив представників індійської військової поліції в Кашмірі. В результаті атаки загинули 44 людини.



Пізніше Міністерство закордонних справ Пакистану відкинуло звинувачення Індії в причетності пакистанської держави до терористичної атаки.

Як повідомляв УНН, Індія і Пакистан обмінялися вогнем зі зброї протягом ночі на четвер у спірному районі Гімалаїв Кашмірі, через день після того, як Ісламабад заявив, що збив два індійських бойових літака і захопив пілота.