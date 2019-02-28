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Пакистан тимчасово призупинив рух поїздів до Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Влада Пакистану тимчасово призупинила на невизначений термін рух поїзда між Пакистаном і Індією Samjhota Express через зростання напруженості у відносинах двох країн після теракту в Індії. Про це повідомляє The Daily Star, передає УНН.

"Робота Samjhauta Express була припинена сьогодні через переважну напруженість у відносинах між Пакистаном і Індією", - заявили в пакистанському Міністерстві закордонних справ.

Представник МЗС додав, що рух поїзда відновиться, як тільки покращиться ситуація з безпекою між Індією і Пакистаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Теракт в Пакистані: один загиблий, 9 поранені

Нагадаємо, напруженість у відносинах між країнами зросла після терористичної атаки на сили індійської поліції. У четвер, 14 лютого, терорист-смертник на автомобілі протаранив автобус, що перевозив представників індійської військової поліції в Кашмірі. В результаті атаки загинули 44 людини.

Пізніше Міністерство закордонних справ Пакистану відкинуло звинувачення Індії в причетності пакистанської держави до терористичної атаки.

Як повідомляв УНН, Індія і Пакистан обмінялися вогнем зі зброї протягом ночі на четвер у спірному районі Гімалаїв Кашмірі, через день після того, як Ісламабад заявив, що збив два індійських бойових літака і захопив пілота.

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