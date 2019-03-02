"Жест мира": Пакистан вернул Индии захваченного военного пилота

Ранее в этот день пилота в сопровождении военного конвоя доставили из пакистанского города Лахор в пункт пропуска на границе. С индийской стороны границы, кроме правоохранителей, собрались также тысячи жителей близлежащих районов, чтобы поздравить возвращения своего соотечественника на родину.

Исламабад заявил, что решение вернуть индийского военного является “жестом мира” с его стороны.

Как сообщал УНН, в последние дни напряжение между двумя государствами углубилось после того, как Индия заявила, что осуществила в конце февраля воздушную операцию против боевиков исламистской группировки “Джаиш-э-Мохаммад” в районе Кашмира, вокруг которого идет территориальный спор между государствами.

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Это был первый подобный рейд, совершенный Индией, за несколько последних десятилетий. Он стал ответом на кровавый теракт, совершенный группировкой в индийском штате Джамму и Кашмир, и который унес жизни нескольких десятков человек. 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета индийских ВВС в воздушном пространстве Пакистана над штатом Кашмир. Одного из индийских пилотов, который катапультировался, задержали пакистанские военные.

В частности, в пятницу Пакистан также решил полностью возобновить полеты для коммерческих самолетов в своем воздушном пространстве, начиная с утра 4 марта. Также в пятницу четыре пакистанские аэропорты, которые были закрыты в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира, частично возобновили свою работу.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.