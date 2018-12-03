США продовжать обговорювати з Індією її плани придбати С-400

Його запитали про те, чи збираються США робити для Індії виключення в рамках затверджених раніше санкцій. Міністр пішов від прямої відповіді: “Ми продовжимо роботу з цього питання. Це звичайне співробітництво і консультації, які ми ведемо один з одним”, — зазначив він.

Меттіс нагадав, що Індія “багато, багато років” знаходилася в позаблоковому статусі. “Вона отримувала багато зброї від Росії”, — сказав він. Американський міністр підкреслив “зростаючий збіг стратегічних інтересів” США і Індії — “двох найбільших демократій у світі”.

Він збирається обговорити з Сітараман “всі питання, які зближують” обидві країни. “Ми усунемо всі ці проблеми тут сьогодні і в найближчі дні”, — підсумував міністр, нагадавши про американо-індійський діалог в форматі “два плюс два”.

Як повідомляв УНН, ВПС Індонезії не виключили відмову від контракту на російські винищувачі Су-35 через санкції.