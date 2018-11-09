ВПС Індонезії не виключили відмову від контракту на російські винищувачі Су-35 через санкції

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Представник військово-повітряних сил Індінезіі Новян Самега не виключив, що поставка російських винищувачів Су-35 може опинитися під загрозою зриву через американські санкції у рамках закону CAATSA (“Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій”). Про це інформує УНН із посиланням на Jane's.