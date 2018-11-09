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ВПС Індонезії не виключили відмову від контракту на російські винищувачі Су-35 через санкції

ВПС Індонезії не виключили відмову від контракту на російські винищувачі Су-35 через санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Представник військово-повітряних сил Індінезіі Новян Самега не виключив, що поставка російських винищувачів Су-35 може опинитися під загрозою зриву через американські санкції у рамках закону CAATSA (“Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій”). Про це інформує УНН із посиланням на Jane's.

В інтерв’ю британському виданню Самега повідомив, що, незважаючи на вже підписаний контракт, Джакарті доведеться відмовитися від угоди, якщо США введуть жорсткі санкції проти неї.

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За інформацією видання, у разі відмови від російських винищувачів Індонезія вибере американські F-16 Viper. За словами Самегі, Джакарті “потрібно використовувати комбінацію винищувачів як східного, так і західного виробництва”.

Як раніше інформував УНН, 20 жовтня глава індонезійського оборонного відомства Ріамізард Ріачуду в кулуарах наради міністрів оборони Асоціації держав Південно-Східної Азії (АSEАN) і діалогових партнерів (“СМОА плюс”) у Сінгапурі обіцяв, що республіка “ніколи не скасує” операцію з придбання російських винищувачів Су-35, незважаючи на санкції щодо Росії.

Закон CAATSA “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” передбачає санкції для контрагентів російського “Рособоронекспорту” за суттєві угоди. Так, за цим законом міністерство фінансів США вже ввело санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради Китаю та його керівника Лі Шанфу за угоди із Рособоронекспортом. Йдеться про закупівлю російських винищувачів Су-35 у 2017 році і зенітно-ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

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