Трамп пообіцяв швидку відповідь на закупівлю Індією російських С-400

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У відповідь на питання про те, чи будуть США відповідати на закупівлю Індією С-400 у Росії, президент США Дональд Трамп заявив, що про це стане відомо найближчим часом, інформує УНН із посиланням на Fox News.

Трамп сказав, що обізнаний про закупівлю Індією зенітних ракетних систем С-400 у Росії і Делі “побачить” відповідь. “Ви побачите (відповідь Індії. — прим. УНН) і швидше, ніж ви думаєте ”, - сказав президент США, відповідаючи на питання в Білому домі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США пригрозили Індії санкціями за придбання російської зброї

Як раніше інформував УНН, РФ 5 жовтня уклала з Індією контракт на поставку зенітно-ракетних систем С-400 “Тріумф”. Мова йде про постачання п’яти полкових комплексів на суму більш ніж 5 млрд доларів США. Угода про постачання була підписана ще в жовтні 2016 року. Протягом двох років узгоджувалися умови контракту. Спочатку передбачалося, що комплекси будуть продані Індії за 6,2 млрд доларів, але Росія знизила ціну для “стратегічного партнера”.

В останні місяці укладенню контракту з Індією перешкоджали Сполучені Штати, які прийняли закон CAATSA “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій”. Закон передбачає санкції для контрагентів російського “Рособоронекспорту” за суттєві угоди. Так, за цим законом міністерство фінансів США вже ввело санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради Китаю та його керівника Лі Шанфу за угоди із Рособоронекспортом. Йдеться про закупівлю російських винищувачів Су-35 у 2017 році і зенітно-ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

Вашингтон, втім, не планував вводити санкції проти Індії за придбання російських ЗРС. Про це, зокрема, говорив держсекретар США Майк Помпео. “Наше завдання тут — не карати таких хороших стратегічних партнерів, як Індія”, — відзначав глава Держдепу.

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