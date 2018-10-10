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Трамп пообещал быстрый ответ на закупку Индией российских С-400

Трамп пообещал быстрый ответ на закупку Индией российских С-400

Киев  •  УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В ответ на вопрос о том, будут ли США отвечать на закупку Индией С-400 в России, президент США Дональд Трамп заявил, что об этом станет известно в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Трамп сказал, что осведомлен о закупке Индией зенитных ракетных систем С-400 у России и Дели “увидит” ответ. “Вы увидите (ответ Индии. — прим. УНН) и быстрее, чем вы думаете”, — сказал президент США, отвечая на вопросы в Белом доме.

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Как ранее информировал УНН РФ 5 октября заключила с Индией контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 “Триумф”. Речь идет о поставках пяти полковых комплексов на сумму более 5 млрд долларов США. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года. В течение двух лет согласовывались условия контракта. Изначально предполагалось, что комплексы будут проданы Индии за 6,2 млрд долларов, но Россия снизила цену для “стратегического партнера”.

В последние месяцы заключению контракта с Индией мешали США, которые приняли закон CAATSA “О противодействии врагам Америки посредством санкций”. Закон предусматривает санкции для контрагентов “Рособоронэкспорта” за существенные сделки. Так, по этому закону министерство финансов США уже ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Рособоронэкспортом. Речь идет о закупке российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

Вашингтон, впрочем, не планировал вводить санкции против Индии за покупку российских ЗРК. Об этом, в частности, говорил госсекретарь США Майк Помпео. “Наша задача здесь — не наказывать таких хороших стратегических партнеров, как Индия”, — отмечал глава Госдепа.

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