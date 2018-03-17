У Сенаті США стурбовані постачаннями російських ЗРК С-400 до Туреччини, Китаю та Індії

Послання адресовано першому заступнику держсекретаря Сполучених Штатів Джону Саллівану, виконуючому обов’язки глави зовнішньополітичного відомства після відходу Рекса Тіллерсона з цього поста. “Ми пишемо вам з метою запросити інформацію про переговори між Росією і певними державами, як повідомляється, з продажу російським урядом систем ППО С-400, а також про те, чи не повинні ці угоди спричинити введення обов’язкових санкцій у рамках закону CAATSA („Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій“)”, - йдеться в тексті.

Законодавці просять надати їм дані про поточний статус переговорів РФ з Китаєм, Туреччиною, Індією, Саудівською Аравією, Катаром і “будь-якою іншою країною”. Крім того, в Сенаті хотіли б почути “всеосяжну оцінку” вживаних Вашингтоном дипломатичних зусиль щодо запобігання продажу С-400. Автори відзначають, що такі контракти “за будь-яких обставин” мають бути визнані істотними і, отже, підпадати під санкції відповідно до CAATSA. Даний закон, зокрема, передбачає введення обмежувальних заходів щодо третіх країн за співробітництво в значному обсязі з оборонним і розвідувальним секторами РФ, при цьому ступінь значущості визначає саме зовнішньополітичне відомство США.

Нагадаємо, російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”, який Анкара купує в Москви, представлятиме величезний виклик для систем озброєнь НАТО, що розміщені на території Туреччини. Про це заявив у середу в інтерв’ю групі журналістів керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел.

Як раніше повідомляв УНН, у листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою — членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.