В Сенате США обеспокоены поставками российских ЗРК С-400 в Турцию, Индию и Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Группа из 11 сенаторов-демократов 16 марта направила письмо в Госдепартамент с просьбой прояснить, не должна ли продажа Россией зенитных ракетных комплексов С-400 ряду стран повлечь за собой введение против них американских санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт старшего члена комитета верхней палаты по иностранным делам Роберта Менендеса.
Послание адресовано первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану, исполняющему обязанности главы внешнеполитического ведомства после ухода Рекса Тиллерсона с этого поста. “Мы пишем вам с целью запросить информацию о переговорах между Россией и определенными государствами, как сообщается, по продаже российским правительством систем ПВО С-400, а также о том, не должны ли эти сделки повлечь введение обязательных санкций в рамках закона CAATSA („О противодействии противникам Америки с помощью санкций“)”, — говорится в тексте.
Законодатели просят предоставить им данные о текущем статусе переговоров РФ с Китаем, Турцией, Индией, Саудовской Аравией, Катаром и “любой другой страной”. Кроме того, в Сенате хотели бы услышать “всеобъемлющую оценку” применяемых Вашингтоном дипломатических усилий по предотвращению продажи С-400. Авторы отмечают, что такие контракты “при любых обстоятельствах” должны быть признаны существенными и, следовательно, подпадать под санкции в соответствии с CAATSA. Данный закон, в частности, предусматривает введение ограничительных мер в отношении третьих стран за сотрудничество в значительном объеме с оборонным и разведывательным секторами РФ, при этом степень значимости определяет именно внешнеполитическое ведомство США.
Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.
Как ранее сообщал УНН, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством — членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.