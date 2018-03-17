В Сенате США обеспокоены поставками российских ЗРК С-400 в Турцию, Индию и Китай

КИЕВ. 17 марта. УНН. Группа из 11 сенаторов-демократов 16 марта направила письмо в Госдепартамент с просьбой прояснить, не должна ли продажа Россией зенитных ракетных комплексов С-400 ряду стран повлечь за собой введение против них американских санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт старшего члена комитета верхней палаты по иностранным делам Роберта Менендеса.