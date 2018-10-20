ЗМІ: Індонезія не скасує угоду з придбання російських винищувачів Су-35

“Ніколи не скасуємо. Ми продовжуємо реалізацію контракту”, — сказав він, відповідаючи на питання про можливість припинення дії домовленостей через американські санкції.

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Про підписання контракту з Індонезією на поставку 11 винищувачів Су-35 стало відомо на початку цього року. Країна стала другим покупцем цих винищувачів після Китаю. Разом із тим раніше газета “Коммерсант” із посиланням на джерела повідомила, що відправка Су-35 в Індонезію відкладається в зв’язку з тиском на Джакарту з боку США. За даними газети, перші літаки повинні були прийти в Індонезію вже до жовтня, однак цього не сталося.

Як раніше інформував УНН, закон CAATSA “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” передбачає санкції для контрагентів російського “Рособоронекспорту” за суттєві угоди. Так, за цим законом міністерство фінансів США вже ввело санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради Китаю та його керівника Лі Шанфу за угоди із Рособоронекспортом. Йдеться про закупівлю російських винищувачів Су-35 у 2017 році і зенітно-ракетних комплексів С-400 в 2018 році.