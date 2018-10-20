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ЗМІ: Індонезія не скасує угоду з придбання російських винищувачів Су-35

ЗМІ: Індонезія не скасує угоду з придбання російських винищувачів Су-35

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Індонезія не скасує угоду з придбання російських винищувачів Су-35, незважаючи на санкції щодо РФ. Про це повідомив у суботу кореспондентові ТАРС глава військового відомства республіки Ріамізард Ріачуду в кулуарах наради міністрів оборони Асоціації держав Південно-Східної Азії (АSEАN) і діалогових партнерів (“СМОА плюс”) у Сінгапурі, передає УНН.

“Ніколи не скасуємо. Ми продовжуємо реалізацію контракту”, — сказав він, відповідаючи на питання про можливість припинення дії домовленостей через американські санкції.

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Про підписання контракту з Індонезією на поставку 11 винищувачів Су-35 стало відомо на початку цього року. Країна стала другим покупцем цих винищувачів після Китаю. Разом із тим раніше газета “Коммерсант” із посиланням на джерела повідомила, що відправка Су-35 в Індонезію відкладається в зв’язку з тиском на Джакарту з боку США. За даними газети, перші літаки повинні були прийти в Індонезію вже до жовтня, однак цього не сталося.

Як раніше інформував УНН, закон CAATSA “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” передбачає санкції для контрагентів російського “Рособоронекспорту” за суттєві угоди. Так, за цим законом міністерство фінансів США вже ввело санкції проти департаменту підготовки військ і постачання Центральної військової ради Китаю та його керівника Лі Шанфу за угоди із Рособоронекспортом. Йдеться про закупівлю російських винищувачів Су-35 у 2017 році і зенітно-ракетних комплексів С-400 в 2018 році.

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