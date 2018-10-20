СМИ: Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35

“Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта ”, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности прекращения действия договоренностей через американские санкции.

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О подписании контракта с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале этого года. Страна стала вторым покупателем этих истребителей после Китая. Вместе с тем ранее газета “Коммерсант” со ссылкой на источники сообщила, что отправка Су-35 в Индонезию откладывается в связи с давлением на Джакарту со стороны США. По данным газеты, первые самолеты должны были прийти в Индонезию уже к октябрю, однако этого не произошло.

Как ранее информировал УНН, закон CAATSA “О противодействии врагам Америки посредством санкций” предусматривает санкции для контрагентов “Рособоронэкспорта” за существенные сделки. Так, по этому закону министерство финансов США уже ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Рособоронэкспортом. Речь идет о закупке российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.