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ВВС Индонезии не исключили отказ от контракта на российские истребители Су-35 из-за санкций

ВВС Индонезии не исключили отказ от контракта на российские истребители Су-35 из-за санкций

Киев  •  УНН

 • 8733 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представитель ВВС Индинезии Новян Самега не исключил, что поставка российских истребителей Су-35 может оказаться под угрозой срыва из-за американских санкций в рамках закона CAATSA (“О противодействии противникам Америки посредством санкций”). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jane’s.

В интервью британскому изданию Самега сообщил, что, несмотря на уже подписанный контракт, Джакарте придется отказаться от сделки, если США введут жесткие санкции против нее.

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По информации издания, в случае отказа от российских истребителей Индонезия выберет американские F-16 Viper. По словам Самеги, Джакарте “нужно использовать комбинацию истребителей как восточного, так и западного производства”.

Как ранее информировал УНН, 20 октября глава индонезийского оборонного ведомства Риамизард Риачуду в кулуарах совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) и диалоговых партнеров (“СМОА плюс”) в Сингапуре обещал, что республика “никогда не отменит” сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции в отношении России.

Закон CAATSA “О противодействии противникам Америки посредством санкций” предусматривает санкции для контрагентов российского “Рособоронэкспорта” за существенные сделки. Так, по этому закону министерство финансов США уже ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Рособоронэкспортом. Речь идет о закупке российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

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