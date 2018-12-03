США продолжат обсуждать с Индией ее планы приобрести С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Индией ее намерения закупить у России зенитные ракетные системы С-400 “Триумф”. Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман в Вашингтоне, передает УНН.
Его спросили о том, собираются ли США делать для Индии исключения в рамках утвержденных ранее санкций. Министр ушел от прямого ответа: “Мы продолжим работу по этому вопросу. Это обычное сотрудничество и консультации, которые мы ведем друг с другом”, — отметил он.
Мэттис напомнил, что Индия “много, много лет” находилась во внеблоковом статусе. “Она получала много оружия от России”, — сказал он. Американский министр подчеркнул “растущее совпадение стратегических интересов” США и Индии — “двух крупнейших демократий в мире”.
Он собирается обсудить с Ситараман “все вопросы, которые сближают” обе страны. “Мы устраним все эти проблемы здесь сегодня и в ближайшие дни”, — заключил министр, напомнив об американо-индийском диалоге в формате “два плюс два”.
Как сообщал УНН, ВВС Индонезии не исключили отказ от контракта на российские истребители Су-35 из-за санкций.