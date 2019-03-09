Индия арендовала российскую ядерную субмарину

Россия должна доставить подводную лодку в ВМС Индии до 2025 года. Это будет третяя российская ядерная подводная лодка, арендованный ВМС Индии. Подписанию соглашения предшествовали два года переговоров. Высокий чиновник Индии заявил, что субмарину будут оснащены индийскими средствами связи и сенсорными системами, сообщает американское оборонное издание Defense News.

На Чакру III - так назовут субмарину - не будет установлены дальнобойные ядерные ракеты, потому что это противоречило бы международным соглашениям. Ее вооружение будет включать противокорабельные ракеты и торпеды, пишет издание.

Индия уже управляет одной ядерной российской субмариной, которую страна арендовала в 2012 году на 10 лет по цене в 1 млрд долларов США.

Это уже второй раз, когда Индия не считается с угрозой санкций, предусмотренных законодательством США и требуют от администрации Трампа принимать меры против стран, которые проводят значительные соглашения с российским военно-промышленным сектором, или разведкой. В октябре Индия подписала контракт а 5,3 миллиарда долларов на закупку российских ракетных систем С-400.

Как сообщал УНН, в результате приграничных обстрелов между Индией и Пакистаном, которые начались 2 марта, погибли 6 гражданских лиц.

Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.

26 февраля Индия нанесла удар по пакистанской лагеря боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которое взяло на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.

27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили . Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.