В "Енергоатомі" заявили, що росіяни не зможуть самостійно перевантажити паливо на окупованій ЗАЕС
Київ • УНН
Керівник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що російські війська, які окупували Запорізьку атомну електростанцію, не зможуть самостійно перевантажити ядерне паливо через відсутність навченого персоналу та складний технічний процес, пов'язаний з цим.
російські окупанти, які утримують контроль над українською ЗАЕС, не зможуть самостійно перевантажити ядерне паливо. Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін, передає УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Деталі
Зазначається, що фейкова адміністрація Запорізької атомної електростанції не здатна провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.
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Щоб це зробити, необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, що буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили
Він також нагадав, що окупанти заміщають кваліфікований український персонал на недосвідчених людей з росії та з міст неподалік Енергодара, котрі не мають жодного уявлення про експлуатацію атомних об’єктів.
Доповнення
Очільник Петро Котін "Енергоатому" заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається неймовірна кількість ядерних матеріалів та палива, що становить значні ризики, оскільки ЗАЕС перебуває під повним контролем окупантів.
Нагадаємо
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у середу застеріг росію від будь-якого поспішного поновлення роботи Запорізької АЕС, окупованої російськими військами на півдні України.