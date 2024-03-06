Очільник МАГАТЕ застеріг росію від перезапуску окупованої Запорізької АЕС
Київ • УНН
Гендиректор МАГАТЕ застеріг росію від поспішного відновлення роботи на окупованій Запорізькій атомній електростанції в Україні без проведення оцінки безпеки, оскільки вона знаходиться в зоні активних бойових дій.
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у середу застеріг росію від будь-якого поспішного поновлення роботи Запорізької АЕС, окупованої російськими військами на півдні України, пише УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
Гроссі заявив, що перед зустріччю з володимиром путіним він мав "напружені" дискусії про безпеку АЕС, повідомляють російські ЗМІ.
У середу Гроссі повідомив агентству AFP у Сочі, на півдні росії, що він пояснив своїм російським співрозмовникам, що будь-який перезапуск станції "вимагатиме низки серйозних обміркувань". "Це зона бойових дій. Зона активних бойових дій", - наголосив очільник МАГАТЕ, нагадавши, що станція була зупинена "на тривалий період" і тому необхідно провести певну кількість оцінок безпеки.
Доповнення
Очільник МАГАТЕ вже зустрічався з путіним у жовтні 2022 року та кілька разів відвідував Україну, щоб зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським. Він закликав росію та Україну "проявити максимальну стриманість", щоб уникнути ядерної аварії. За його словами, ситуація на станції залишається "дуже тривожною".