Глава МАГАТЭ предостерег россию от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду предостерег россию от любого поспешного возобновления работы Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками на юге Украины, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Гросси заявил, что перед встречей с владимиром путиным он имел "напряженные" дискуссии о безопасности АЭС, сообщают российские СМИ.

В среду Гросси сообщил агентству AFP в сочи, на юге россии, что он объяснил своим российским собеседникам, что любой перезапуск станции "потребует ряда серьезных соображений". "Это зона боевых действий. Зона активных боевых действий", - подчеркнул глава МАГАТЭ, напомнив, что станция была остановлена "на длительный период" и поэтому необходимо провести определенное количество оценок безопасности.

Дополнение

Глава МАГАТЭ уже встречался с путиным в октябре 2022 года и несколько раз посещал Украину, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским. Он призвал россию и Украину "проявить максимальную сдержанность", чтобы избежать ядерной аварии. По его словам, ситуация на станции остается "очень тревожной".