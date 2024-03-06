В "Энергоатоме" заявили, что россияне не смогут самостоятельно перегрузить топливо на оккупированной ЗАЭС

российские оккупанты, которые удерживают контроль над украинской ЗАЭС, не смогут самостоятельно перегрузить ядерное топливо. Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Отмечается, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна провести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.

Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к нему, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений - что делать с топливом, которое будет выгружено. Там люди, которые никогда этого не делали - заявил Котин.

Он также напомнил, что оккупанты замещают квалифицированный украинский персонал на неопытных людей из России и из городов неподалеку Энергодара, которые не имеют никакого представления об эксплуатации атомных объектов.

Дополнение

Глава Петр Котин "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.

Напомним

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду предостерег Россию от любого поспешного возобновления работы Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками на юге Украины.