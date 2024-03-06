В "Энергоатоме" заявили, что россияне не смогут самостоятельно перегрузить топливо на оккупированной ЗАЭС
Киев • УНН
Руководитель "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские войска, которые оккупировали Запорожскую атомную электростанцию, не смогут самостоятельно перегрузить ядерное топливо из-за отсутствия обученного персонала и сложного технического процесса, связанного с этим.
российские оккупанты, которые удерживают контроль над украинской ЗАЭС, не смогут самостоятельно перегрузить ядерное топливо. Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Отмечается, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна провести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.
Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС6 марта 2024, 16:45 • 18805 просмотров
Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к нему, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений - что делать с топливом, которое будет выгружено. Там люди, которые никогда этого не делали
Он также напомнил, что оккупанты замещают квалифицированный украинский персонал на неопытных людей из России и из городов неподалеку Энергодара, которые не имеют никакого представления об эксплуатации атомных объектов.
Дополнение
Глава Петр Котин "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.
Напомним
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду предостерег Россию от любого поспешного возобновления работы Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками на юге Украины.
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