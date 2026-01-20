$43.180.08
19 січня, 18:36 • 11013 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 21586 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 21068 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 23122 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 22455 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 25438 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16745 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 39360 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 37710 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18676 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 25440 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 39360 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 37711 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 54728 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 76219 перегляди
В "Армія+" запустили новий курс з кібергігієни для військових

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс "Кібергігієна 2.0" для військових Сил оборони України. Він навчає безпечній роботі в цифровому середовищі та зменшує ризики витоку інформації.

В "Армія+" запустили новий курс з кібергігієни для військових

У застосунку "Армія+" стартував новий навчальний курс "Кібергігієна 2.0", присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби в Силах оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що курс допомагає військовим безпечно працювати в цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. 

Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп’ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати з паролями, Wi-Fi, флешками й службовими системами. Окрема увага приділена загрозам з боку противника: фішингу, вірусам, ботнетам, DDoS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок з кібергігієни. 

Курс читають офіцери Головного об’єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних сил України. Навчальні матеріали розроблені у співпраці з Головним управлінням зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів

- переконані у Міноборони.

Там додали, що сьогодні в "Армія+" вже доступно 19 навчальних курсів з тактики, планування бою, безпілотних систем, зв’язку, фінансової грамотності та інших напрямів. Загалом 213 000 військових проходять навчання в застосунку, отримуючи практичні знання, які можна одразу застосовувати в роботі підрозділів.

Нагадаємо

У грудні додаток для військових "Армія+" отримав чергове оновлення - відтепер там доступні цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційна стрічка "Пульс", а доступ до сервісів став більш зручним.

Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"29.10.25, 05:31 • 5188 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології
Техніка
Соціальна мережа
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна