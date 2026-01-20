В "Армія+" запустили новий курс з кібергігієни для військових

У застосунку "Армія+" стартував новий навчальний курс "Кібергігієна 2.0", присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби в Силах оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що курс допомагає військовим безпечно працювати в цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження.

Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп’ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати з паролями, Wi-Fi, флешками й службовими системами. Окрема увага приділена загрозам з боку противника: фішингу, вірусам, ботнетам, DDoS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях - йдеться у повідомленні.

Вказується, що навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок з кібергігієни.

Курс читають офіцери Головного об’єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних сил України. Навчальні матеріали розроблені у співпраці з Головним управлінням зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів - переконані у Міноборони.

Там додали, що сьогодні в "Армія+" вже доступно 19 навчальних курсів з тактики, планування бою, безпілотних систем, зв’язку, фінансової грамотності та інших напрямів. Загалом 213 000 військових проходять навчання в застосунку, отримуючи практичні знання, які можна одразу застосовувати в роботі підрозділів.

