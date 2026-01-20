В "Армия+" запустили новый курс по кибергигиене для военных
В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Кибергигиена 2.0" для военнослужащих Сил обороны Украины. Он обучает безопасной работе в цифровой среде и уменьшает риски утечки информации.
В приложении "Армия+" стартовал новый учебный курс "Кибергигиена 2.0", посвященный базовым и одновременно критически важным правилам кибербезопасности для ежедневной службы в Силах обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны, информирует УНН.
Отмечается, что курс помогает военным безопасно работать в цифровой среде и уменьшать риски утечки информации, кибератак и технического заражения.
Программа курса охватывает 14 учебных серий и объясняет, как безопасно пользоваться смартфонами, компьютерами, интернетом, соцсетями и мессенджерами, работать с паролями, Wi-Fi, флешками и служебными системами. Отдельное внимание уделено угрозам со стороны противника: фишингу, вирусам, ботнетам, DDoS-атакам и внутренним киберинцидентам, а также алгоритмам действий в критических ситуациях
Указывается, что обучение построено на практических примерах и реальных сценариях. После каждого модуля предусмотрены промежуточные тесты, а в конце курса – финальный экзамен и сертификат, подтверждающий усвоение знаний и навыков по кибергигиене.
Курс читают офицеры Главного объединенного центра защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах Вооруженных сил Украины. Учебные материалы разработаны в сотрудничестве с Главным управлением связи и кибербезопасности Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Курс будет полезен всем военным, которые ежедневно работают с цифровыми устройствами и информацией – от рядового состава до командиров подразделений
Там добавили, что сегодня в "Армия+" уже доступно 19 учебных курсов по тактике, планированию боя, беспилотным системам, связи, финансовой грамотности и другим направлениям. В общей сложности 213 000 военных проходят обучение в приложении, получая практические знания, которые можно сразу применять в работе подразделений.
В декабре приложение для военных "Армия+" получило очередное обновление - отныне там доступны цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс", а доступ к сервисам стал более удобным.
