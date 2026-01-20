В "Армия+" запустили новый курс по кибергигиене для военных

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 10945 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 21432 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 20974 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 23029 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 22394 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 25382 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16730 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 39320 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 37680 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18672 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Законопроект о санкциях против россии получил поддержку Трампа, но должен быть рассмотрен в Конгрессе США - Fox News19 января, 17:13 • 3074 просмотра
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg20:48 • 4062 просмотра
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции21:21 • 3714 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo23:35 • 6208 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом00:14 • 2818 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 25382 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 39320 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 37680 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 54702 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 76195 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Туск
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 16722 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 32257 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 27406 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 32536 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 44734 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

В "Армия+" запустили новый курс по кибергигиене для военных

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Кибергигиена 2.0" для военнослужащих Сил обороны Украины. Он обучает безопасной работе в цифровой среде и уменьшает риски утечки информации.

В "Армия+" запустили новый курс по кибергигиене для военных

В приложении "Армия+" стартовал новый учебный курс "Кибергигиена 2.0", посвященный базовым и одновременно критически важным правилам кибербезопасности для ежедневной службы в Силах обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что курс помогает военным безопасно работать в цифровой среде и уменьшать риски утечки информации, кибератак и технического заражения.

Программа курса охватывает 14 учебных серий и объясняет, как безопасно пользоваться смартфонами, компьютерами, интернетом, соцсетями и мессенджерами, работать с паролями, Wi-Fi, флешками и служебными системами. Отдельное внимание уделено угрозам со стороны противника: фишингу, вирусам, ботнетам, DDoS-атакам и внутренним киберинцидентам, а также алгоритмам действий в критических ситуациях

- говорится в сообщении.

Указывается, что обучение построено на практических примерах и реальных сценариях. После каждого модуля предусмотрены промежуточные тесты, а в конце курса – финальный экзамен и сертификат, подтверждающий усвоение знаний и навыков по кибергигиене.

Курс читают офицеры Главного объединенного центра защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах Вооруженных сил Украины. Учебные материалы разработаны в сотрудничестве с Главным управлением связи и кибербезопасности Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Курс будет полезен всем военным, которые ежедневно работают с цифровыми устройствами и информацией – от рядового состава до командиров подразделений

- убеждены в Минобороны.

Там добавили, что сегодня в "Армия+" уже доступно 19 учебных курсов по тактике, планированию боя, беспилотным системам, связи, финансовой грамотности и другим направлениям. В общей сложности 213 000 военных проходят обучение в приложении, получая практические знания, которые можно сразу применять в работе подразделений.

Напомним

В декабре приложение для военных "Армия+" получило очередное обновление - отныне там доступны цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс", а доступ к сервисам стал более удобным.

Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"29.10.25, 05:31 • 5188 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоТехнологии
Техника
Социальная сеть
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина