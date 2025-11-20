$42.090.03
19 листопада
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
19 листопада
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
19 листопада
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа

Київ • УНН

 • 450 перегляди

У Вашингтоні розпочалися масштабні протести "Усунення режиму", де тисячі американців вимагають імпічменту президента Дональда Трампа. Акції триватимуть кілька днів, основний мітинг відбудеться біля Меморіалу Лінкольна.

"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа

У Вашингтоні у четвер, 20 листопада, стартували масштабні протести під назвою "Усунення режиму". Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під час акцій тисячі американців вимагають імпічменту та усунення з посади президента США Дональда Трампа.

Акція відбувається ... на тлі зростаючого невдоволення адміністрацією. Минулого минулого місяця понад 7 мільйонів американців взяли участь у маршах "Без королів" після історично довгого припинення роботи уряду. На відміну від інших загальнонаціональних протестів, "Усунення режиму" відбуватиметь під вікнами президента

- пише видання.

Також вказується, що у четвер відбувся стартовий мітинг, після якого активісти вирушили на "рекордне лобіювання імпічменту". До маршу приєднався член Палати представників Ел Ґрін, відомий своєю критикою Трампа.

У п’ятницю організатори проведуть тренінги для лобістів, мітинг ветеранів та комедійний вечір зі стендапом. На суботу запланований основний мітинг біля Меморіалу Лінкольна з виступами гуртів Dropkick Murphys та Earth to Eve. 

"Ми розважимося, але це не заради розваги. Ми хочемо змінити траєкторію подій у країні. Нас має бути стільки, щоб нас неможливо було ігнорувати", - зазначили організатори.

Нагадаємо

У жовтні США охопили масові протести - тисячі людей вийшли на вулиці в межах акції "Без королів" проти адміністрації президента Дональда Трампа.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки