"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа
Київ • УНН
У Вашингтоні розпочалися масштабні протести "Усунення режиму", де тисячі американців вимагають імпічменту президента Дональда Трампа. Акції триватимуть кілька днів, основний мітинг відбудеться біля Меморіалу Лінкольна.
У Вашингтоні у четвер, 20 листопада, стартували масштабні протести під назвою "Усунення режиму". Про це повідомляє Axios, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під час акцій тисячі американців вимагають імпічменту та усунення з посади президента США Дональда Трампа.
Акція відбувається ... на тлі зростаючого невдоволення адміністрацією. Минулого минулого місяця понад 7 мільйонів американців взяли участь у маршах "Без королів" після історично довгого припинення роботи уряду. На відміну від інших загальнонаціональних протестів, "Усунення режиму" відбуватиметь під вікнами президента
Також вказується, що у четвер відбувся стартовий мітинг, після якого активісти вирушили на "рекордне лобіювання імпічменту". До маршу приєднався член Палати представників Ел Ґрін, відомий своєю критикою Трампа.
У п’ятницю організатори проведуть тренінги для лобістів, мітинг ветеранів та комедійний вечір зі стендапом. На суботу запланований основний мітинг біля Меморіалу Лінкольна з виступами гуртів Dropkick Murphys та Earth to Eve.
"Ми розважимося, але це не заради розваги. Ми хочемо змінити траєкторію подій у країні. Нас має бути стільки, щоб нас неможливо було ігнорувати", - зазначили організатори.
Нагадаємо
У жовтні США охопили масові протести - тисячі людей вийшли на вулиці в межах акції "Без королів" проти адміністрації президента Дональда Трампа.
Протести "No Kings" у США: Венс висміяв учасників, опублікувавши відео з Трампом в образі короля19.10.25, 02:37 • 5881 перегляд