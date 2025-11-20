"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа

$42.090.03
48.790.00
ukenru
19 ноября, 18:10 • 20815 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 38414 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 32692 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 44722 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 23568 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 17477 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 16832 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16985 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22513 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 19051 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19 ноября, 17:38 • 8982 просмотра
Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»19 ноября, 17:42 • 2902 просмотра
В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧСPhoto19 ноября, 18:30 • 3012 просмотра
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным21:59 • 6984 просмотра
ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой областиVideo22:53 • 3508 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 44722 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 29130 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 38151 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 48371 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 48101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Турция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн23:28 • 2262 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 38202 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 36711 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 37709 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 54037 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-101
MIM-104 Patriot

"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В Вашингтоне начались масштабные протесты "Устранение режима", где тысячи американцев требуют импичмента президента Дональда Трампа. Акции продлятся несколько дней, основной митинг состоится у Мемориала Линкольна.

"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа

В Вашингтоне в четверг, 20 ноября, стартовали масштабные протесты под названием "Устранение режима". Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что во время акций тысячи американцев требуют импичмента и отстранения от должности президента США Дональда Трампа.

Акция проходит... на фоне растущего недовольства администрацией. В прошлом месяце более 7 миллионов американцев приняли участие в маршах "Без королей" после исторически долгого прекращения работы правительства. В отличие от других общенациональных протестов, "Устранение режима" будет проходить под окнами президента

- пишет издание.

Также указывается, что в четверг состоялся стартовый митинг, после которого активисты отправились на "рекордное лоббирование импичмента". К маршу присоединился член Палаты представителей Эл Грин, известный своей критикой Трампа.

В пятницу организаторы проведут тренинги для лоббистов, митинг ветеранов и комедийный вечер со стендапом. На субботу запланирован основной митинг у Мемориала Линкольна с выступлениями групп Dropkick Murphys и Earth to Eve. 

"Мы развлечемся, но это не ради развлечения. Мы хотим изменить траекторию событий в стране. Нас должно быть столько, чтобы нас невозможно было игнорировать", - отметили организаторы.

Напомним

В октябре США охватили массовые протесты - тысячи людей вышли на улицы в рамках акции "Без королей" против администрации президента Дональда Трампа.

Протесты "No Kings" в США: Вэнс высмеял участников, опубликовав видео с Трампом в образе короля19.10.25, 02:37 • 5881 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты