"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа
Киев • УНН
В Вашингтоне начались масштабные протесты "Устранение режима", где тысячи американцев требуют импичмента президента Дональда Трампа. Акции продлятся несколько дней, основной митинг состоится у Мемориала Линкольна.
В Вашингтоне в четверг, 20 ноября, стартовали масштабные протесты под названием "Устранение режима". Об этом сообщает Axios, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что во время акций тысячи американцев требуют импичмента и отстранения от должности президента США Дональда Трампа.
Акция проходит... на фоне растущего недовольства администрацией. В прошлом месяце более 7 миллионов американцев приняли участие в маршах "Без королей" после исторически долгого прекращения работы правительства. В отличие от других общенациональных протестов, "Устранение режима" будет проходить под окнами президента
Также указывается, что в четверг состоялся стартовый митинг, после которого активисты отправились на "рекордное лоббирование импичмента". К маршу присоединился член Палаты представителей Эл Грин, известный своей критикой Трампа.
В пятницу организаторы проведут тренинги для лоббистов, митинг ветеранов и комедийный вечер со стендапом. На субботу запланирован основной митинг у Мемориала Линкольна с выступлениями групп Dropkick Murphys и Earth to Eve.
"Мы развлечемся, но это не ради развлечения. Мы хотим изменить траекторию событий в стране. Нас должно быть столько, чтобы нас невозможно было игнорировать", - отметили организаторы.
Напомним
В октябре США охватили массовые протесты - тысячи людей вышли на улицы в рамках акции "Без королей" против администрации президента Дональда Трампа.
