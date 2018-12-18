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Уряд залишив без змін список заборонених товарів з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН.  Кабінет міністрів України продовжив термін ембарго проти товарів із Російської Федерації до 31 грудня 2019 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передає УНН.

Уряд залишив без змін список заборонених товарів з РФ

“18 грудня Кабінет Міністрів продовжив дію двох розроблених Мінекономрозитку постанов (від 30 грудня 2015 року  №1146 і № 1147, і від 20 січня 2016 року № 28), що передбачають обмеження на імпорт продукції походженням з Росії. Постанови передбачають повну заборону ввезення низки товарів з РФ, а також продовження дії митних ставок на деякі товари з Росії, які до 2015 року ввозились без мита. Строк дії рішень продовжено до 31 грудня 2019 року із можливістю їхнього продовження у майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

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Передбачені Урядом заходи були застосовані з метою протидії встановленим торговельним обмеженням на імпорт та транзит української продукції з боку Російської Федерації, для забезпечення захисту національних інтересів та українського бізнесу.

Так, для деяких російських товарів замість нульової ставки, яка діяла згідно з угодою про встановлення режиму вільної торгівлі між країнами СНД, від 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим “найбільшого сприяння” СОТ, що передбачає застосування вищих ставок ввізного мита.

Також, Уряд продовжив дію ухваленої постанови, яка ввела заборону на імпорт товарів з Росії, зокрема:

  • харчової продукції (молочної продукції, чаю, кави, пива, горілчаних виробів), косметичних засобів особистої гігієни (шампунів, гелів для душу, мила),
  • продукції хімічної промисловості для сільського господарства (гербициди, фугніциди, інсектициди, родентициди), хлористого калію,
  • залізничного обладнання (локомотиви, вагони та колійне обладнання) та інші.

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Нагадаємо, у 2017 році Кабмін розширив список заборонених товарів, додавши до них поліетилен з питомою вагою 0,94 або більше; полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами; сульфат амонію; суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

У 2014 році Україна і ЄС у два етапи підписали Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі: 21 березня - його політичну частину, 27 червня - економічну. 16 вересня Європейський парламент і Верховна Рада одночасно ратифікували документ.

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З 1 січня 2016 року почала діяти поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

У свою чергу Кремль висунув свої претензії до економічної частини угоди. Російська влада заявила, що якщо з 1 січня 2016 року між Україною і ЄС запрацює зона вільної торгівлі, в силу вступлять санкції Москви проти Києва, в тому числі заборона на ввезення сільгосппродукції.

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24 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив уряду ввести дзеркальні санкції проти Росії. Президент України Петро Порошенко підписав його 29 грудня.

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