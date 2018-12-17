Санкції у дії: Україна незмінно нарощує імпорт російських товарів

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У січні-жовтні 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 6,6 млрд дол. США, що на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.