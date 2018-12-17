Санкції у дії: Україна незмінно нарощує імпорт російських товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У січні-жовтні 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 6,6 млрд дол. США, що на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому, експорт українських товарів до РФ впав. За 10 місяців цього року Україна поставила до Росії товарів на 3 млрд дол. США, що на 7,1% менше, ніж у 2017 році.
Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за рік показника у 3,5 млрд дол. США.
При цьому конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не приводить.
Нагадаємо, наприкінці травня Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.
Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).
За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт" (снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.
А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".
Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.
Додамо також, що в СБУ поки продовжують розслідувати факти продажу снеків сімейного бізнесу депутата Рибалки ще й до окупованому Криму.