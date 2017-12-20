Заборону на ввезення товарів з РФ продовжили до кінця наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет Міністрів продовжив дію заборони на ввезення в Україну російських товарів до 31 грудня 2018 року. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 20 грудня, передає УНН.
Зокрема, Уряд вніс зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року “Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням з Росії”, згідно з якими її дія продовжена до 31 грудня 2018 року.
До затвердженого раніше переліку включили нові позиції:
• поліетилен з питомою вагою 0,94 або більше;
• полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами;
• сульфат амонію;
• суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.
Зазначимо, заборона на ввезення в Україну низки російських товарів почала діяти із січня 2016 року.
До переліку заборонених товарів потрапили: м’ясо великої рогатої худоби, птиці та свинина, м’ясо і їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, риба і ракоподібні, молочні продукти, плавлені сири, кава, чай, харчові суміші, кондитерські та хлібобулочні вироби, картопля, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, соуси, смакові добавки та приправи, пиво, спирт, горілка, корми для кішок і собак, сигарети з фільтром, засоби для миття шкіри, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, родентициди, обладнання для залізниць та трамвайних колій, дизель-електричні локомотиви.
Нагадаємо, протягом 2015-2016 років обсяги торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною і Російською Федерацією скоротилися.