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Заборону на ввезення товарів з РФ продовжили до кінця наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет Міністрів продовжив дію заборони на ввезення в Україну російських товарів до 31 грудня 2018 року. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 20 грудня, передає УНН.

Заборону на ввезення товарів з РФ продовжили до кінця наступного року

Зокрема, Уряд вніс зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року “Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням з Росії”, згідно з якими її дія продовжена до 31 грудня 2018 року.

До затвердженого раніше переліку включили нові позиції:
• поліетилен з питомою вагою 0,94 або більше;
• полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами;
• сульфат амонію;
• суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

Зазначимо, заборона на ввезення в Україну низки російських товарів почала діяти із січня 2016 року.

До переліку заборонених товарів потрапили: м’ясо великої рогатої худоби, птиці та свинина, м’ясо і їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, риба і ракоподібні, молочні продукти, плавлені сири, кава, чай, харчові суміші, кондитерські та хлібобулочні вироби, картопля, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, соуси, смакові добавки та приправи, пиво, спирт, горілка, корми для кішок і собак, сигарети з фільтром, засоби для миття шкіри, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, родентициди, обладнання для залізниць та трамвайних колій, дизель-електричні локомотиви.

Нагадаємо, протягом 2015-2016 років обсяги торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною і Російською Федерацією скоротилися.

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