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Україна скоротила обсяги торгівлі сільгосппродукцією з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Протягом 2015-2016 років обсяги торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною і Російською Федерацією скоротилися. Про це говориться в огляді агропродовольчої торгової політики в пострадянських країнах 2015-2016 років, підготовленого ФАО, передає УНН.

Так, в 2015 році в Російську Федерацію експортовано сільськогосподарської товарів на суму 281,9 млн дол. або 30,8% від рівня 2014 року. При цьому, за підсумками першого півріччя 2016 року обсяг поставок зменшився до 45,2 млн дол. або всього 35% від відповідного показника 2015 року.

Разом з тим, в 2015 році зменшилися також і обсяги сільськогосподарського експорту в ЄС до 3 686,2 млн дол. (76,9% від рівня 2014 року). У першому півріччі 2016 року вартість експортованої в ЄС сільгосппродукції становила 2 061 млн дол., що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Таким чином, в першій половині 2016 року частка Російської Федерації в експорті сільськогосподарських товарів скоротилася до 0,7%, а частка країн ЄС збільшилася до 30,3% проти аналогічних показників 2015 року (2% і 24,9% відповідно).

В огляді ФАО також відзначається, що Україна взяла курс на збільшення експорту сільгосппродукції в країни Азії та Африки.

"Аналогічні тенденції спостерігаються і щодо імпорту сільськогосподарської продукції", - уточнили в ФАО.

Так, в 2015 році імпорт сільгосппродукції з Росії скоротився на 59% щодо рівня 2014 року (до 246,4 млн дол.), а сільськогосподарський імпорт з ЄС - на 50,1% (до 1 409,3 млн дол.). У першій половині 2016 року на тлі загального збільшення обсягів сільськогосподарського імпорту в Україну поставки з РФ скоротилися на 75,1% відносно аналогічного показника 2015 року та склали 27,9 млн дол.

У той же час, імпорт сільгосппродукції з ЄС, збільшився на 6,8% щодо рівня першої половини 2015 року та досяг 863 млн дол.

Таким чином, в першій половині 2016 року частка РФ в імпорті сільськогосподарської продукції зменшилася до 1,4%, а частка країн ЄС становила 43,7% (проти показників першої половини 2015 року, 6,2% і 45,1% відповідно).

В цілому ж, як стверджують аналітики, з 2016 року спостерігається збільшення сільськогосподарського експорту, а тенденція зменшення вартості імпорту змінилася на протилежну.

"У першому півріччі 2016 року експорт сільськогосподарських товарів виріс на 223,5 млн дол., або на 3,4% в порівнянні з показниками першого півріччя 2015 року, а імпорт - на 179,7 млн ​​дол., або на 10% в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2015 року", - підсумували в звіті.

Нагадаємо, імпорт агропродовольчої продукції за 9 місяців цього року збільшився в порівнянні з показниками відповідного періоду 2016 року у 0,2 млрд доларів переважно за рахунок збільшення обсягів поставок з країн ЄС.

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