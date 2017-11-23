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Украина сократила объемы торговли сельхозпродукцией с РФ

Украина сократила объемы торговли сельхозпродукцией с РФ

Киев  •  УНН

 • 19036 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В течении 2015-2016 годов объемы торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Российской Федерацией сократились. Об этом говорится в Обзоре агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2015-2016 годов, подготовленном ФАО, передает УНН.

Так, в 2015 году в Российскую Федерацию экспортировано сельхоз товаров на сумму 281,9 млн долл. или 30,8% от уровня 2014 года. При этом, по итогам первого полугодия 2016 года объем поставок уменьшился до 45,2 млн долл. или всего 35% от соответствующего показателя 2015 года.

Вместе с тем, в 2015 году уменьшились также и объемы сельскохозяйственного экспорта в ЕС до 3 686,2 млн долл. (76,9% от уровня 2014 года). В первом полугодии 2016 года стоимость экспортированной в ЕС сельхозпродукции составила 2 061 млн долл., что на 26% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Таким образом, в первой половине 2016 года доля Российской Федерации в экспорте сельскохозяйственных товаров сократилась до 0,7%, а доля стран ЕС увеличилась до 30,3% против аналогичных показателей 2015 года (2% и 24,9% соответственно).

В обзоре ФАО также отмечается, что Украина взяла курс на увеличение экспорта сельхозпродукции в страны Азии и Африки.

"Аналогичные тенденции наблюдаются и относительно импорта сельскохозяйственной продукции", - уточнили в ФАО.

Так, в 2015 году импорт сельхозпродукции из России сократился на 59% относительно уровня 2014 года (до 246,4 млн долл.), а сельскохозяйственный импорт из ЕС – на 50,1% (до 1 409,3 млн долл.). В первой половине 2016 года на фоне общего увеличения объемов сельскохозяйственного импорта в Украину поставки из РФ сократились на 75,1% относительно аналогичного показателя 2015 года и составили 27,9 млн долл.

В то же время, импорт сельхозпродукции из ЕС, увеличился на 6,8% относительно уровня первой половины 2015 года и достиг 863 млн долл.

Таким образом, в первой половине 2016 года доля РФ в импорте сельскохозяйственной продукции уменьшилась до 1,4%, а доля стран ЕС составила 43,7% (против показателей первой половины 2015 года, 6,2% и 45,1% соответственно).

В целом же, как утверждают аналитики, с 2016 года наблюдается увеличение сельскохозяйственного экспорта, а тенденция уменьшения стоимости импорта сменилась на противоположную.

"В первом полугодии 2016 года экспорт сельскохозяйственных товаров вырос на 223,5 млн долл., или на 3,4% по сравнению с показателями первого полугодия 2015 года, а импорт – на 179,7 млн долл., или на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода 2015 года", – подытожили в отчете.

Напомним, импорт агропродовольственной продукции за 9 месяцев этого года увеличился по сравнению с показателями соответствующего периода 2016 года на 0,2 млрд долларов преимущественно за счет увеличения объемов поставок из стран ЕС.

Украинские Национальные Новости

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