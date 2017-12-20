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Запрет на ввоз товаров из РФ продлили до конца следующего года

Киев • УНН

 • 19918 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет Министров продлил действие запрета на ввоз в Украину российских товаров до 31 декабря 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает УНН.

Запрет на ввоз товаров из РФ продлили до конца следующего года

В частности, Правительство внесло изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым ее действие продлено до 31 декабря 2018 года.

К утвержденному ранее перечню включили новые позиции:
• полиэтилен с удельным весом 0,94 или более
• поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами;
• сульфат аммония;
• смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

Отметим, запрет на ввоз в Украину ряда российских товаров начала действовать с января 2016 года.

В перечень запрещенных товаров попали: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина, мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, фунгициды, гербициды, родентициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель -электрические локомотивы.

Напомним, в течение 2015-2016 годов объемы торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Российской Федерацией сократились.

Украинские Национальные Новости

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