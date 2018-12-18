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Кабмин оставил без изменений список запрещенных товаров из РФ

Киев • УНН

 • 11385 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил срок эмбарго против товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

Кабмин оставил без изменений список запрещенных товаров из РФ

“18 декабря Кабинет Министров продлил действие двух разработанных Минэкономразвития постановлений (от 30 декабря 2015 года № 1146 и № 1147 и от 20 января 2016 года № 28), предусматривающие ограничения на импорт продукции происхождением из России. Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились беспошлинно. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем”, - говорится в сообщении.

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Предусмотренные Правительством меры были применены с целью противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны Российской Федерации, для обеспечения защиты национальных интересов и украинского бизнеса.

Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей по соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим “наибольшего благоприятствования” ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины.

Также, Правительство продлило действие принятого постановления, ввело запрет на импорт товаров из России, в частности:

  • пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, алкогольных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла),
  • продукции химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористого калия,
  • железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другие.

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Напомним, в 2017 году Кабмин расширил список запрещенных товаров, добавив к ним полиэтилен с удельным весом 0,94 или более; поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами; сульфат аммония; смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрениями.

В 2014 году Украина и ЕС в два этапа подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли: 21 марта — его политическую часть, 27 июня — экономическую. 16 сентября Европейский парламент и Верховная Рада одновременно ратифицировали документ.

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С 1 января 2016 года начала действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь Кремль выдвинул свои претензии к экономической части соглашения. Российские власти заявили, что если с 1 января 2016 года между Украиной и ЕС заработает зона свободной торговли, в силу вступят санкции Москвы против Киева, в том числе запрет на ввоз сельхозпродукции.

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24 декабря 2015 года Верховная Рада приняла закон, который разрешил правительству ввести зеркальные санкции против России. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 29 декабря.

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