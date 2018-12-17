Україна уклала з ЄС вісім угод із фінансуванням в 400 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час робочої поїздки до Брюсселя голови уряду Володимира Гройсмана українська сторона уклала 8 угод із Євросоюзом, загальний обсяг фінансування яких становить близько 400 млн євро. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Підсумок візиту до Брюсселя. Окреслили три секторальні напрямки роботи – цифрова інтеграція, енергетика та реформування митниці. Ми підписали загалом 8 угод з різних сфер, і їхній сумарний обсяг фінансування становитиме близько 400 млн євро", - зазначив Прем’єр.
Раніше голова уряду написав, що протягом дня запланував зустрічі з керівництвом ЄС, участь у 5-му засіданні Ради асоціації Україна – ЄС, перемовини в Єврокомісії. "Ми проаналізуємо хід виконання Угоди про Асоціацію з ЄС та означимо плани секторальної взаємодії", - зазначив він.
Нагадуємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі обговорив ініціативи щодо підтримки Приазов’я з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Азовському морі та санкційну політику щодо Росії.