Гройсман у Брюсселі обговорив з Туском підтримку Приазов'я
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Брюсселі обговорив ініціативи щодо підтримки Приазов’я з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це йдеться у мікроблозі Гройсмана у Twitter, передає УНН.
"З президентом Європейської Ради Дональдом Туском обговорюємо ініціативи щодо підтримки Приазов’я. Ескалацію в регіоні слід зупинити. І тут дзеркальні санкції щодо Росії, російських кораблів у міжнародних водах стануть дієвим інструментом", - написав Прем’єр.
За словами Гройсмана, українська сторона передала конкретні пропозиції та проекти підтримки Приазов’я і розраховує на їхню спільну з ЄС реалізацію.
"Так само зацікавлені посилити взаємодію в подоланні гібридних та кіберзагроз з огляду на наступні вибори – як в Україні, так і в ЄС", - додав він.
Нагадаємо, раніше сьогодні Рада асоціації Україна-ЄС обговорила можливості надання цільової підтримки Євросоюзу для областей, прилеглих до Азовського моря.