Рада асоціації обговорила підтримку ЄС регіону Приазов’я
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Рада асоціації Україна-ЄС обговорила можливості надання цільової підтримки Євросоюзу для областей, прилеглих до Азовського моря. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками п’ятої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС, передає УНН.
"Рада асоціації висловила крайню стурбованість у зв'язку з ескалацією в Керченській протоці і Азовському морі, порушенням Росією міжнародного права, а також подальшою мілітаризацією в цьому районі", - йдеться в заяві.
У ЄС вважають, що "немає виправдання застосуванню військової сили Росією".
Рада асоціації також закликала Росію негайно звільнити захоплені українські судна і 24 затриманих моряка, а також забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до Азовського моря і назад відповідно до міжнародного права.
"Європейський союз буде продовжувати уважно стежити за ситуацією і сповнений рішучості діяти належним чином у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами. Рада асоціації обговорила можливості надання цільової підтримки ЄС для областей, прилеглих до Азовського моря", - йдеться в спільній заяві.
Раніше ЄС на тлі ескалації на Азові заявив про готовність посилювати підтримку України.