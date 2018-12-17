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Рада асоціації обговорила підтримку ЄС регіону Приазов’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Рада асоціації Україна-ЄС обговорила можливості надання цільової підтримки Євросоюзу для областей, прилеглих до Азовського моря. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками п’ятої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС, передає УНН.

Рада асоціації обговорила підтримку ЄС регіону Приазов’я

"Рада асоціації висловила крайню стурбованість у зв'язку з ескалацією в Керченській протоці і Азовському морі, порушенням Росією міжнародного права, а також подальшою мілітаризацією в цьому районі", - йдеться в заяві.

У ЄС вважають, що "немає виправдання застосуванню військової сили Росією".

Рада асоціації також закликала Росію негайно звільнити захоплені українські судна і 24 затриманих моряка, а також забезпечити безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до Азовського моря і назад відповідно до міжнародного права.

"Європейський союз буде продовжувати уважно стежити за ситуацією і сповнений рішучості діяти належним чином у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами. Рада асоціації обговорила можливості надання цільової підтримки ЄС для областей, прилеглих до Азовського моря", - йдеться в спільній заяві.

Раніше ЄС на тлі ескалації на Азові заявив про готовність посилювати підтримку України.

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