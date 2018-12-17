Гройсман поговорив з Могеріні про ескалацію на Азові і санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Азовському морі та санкційну політику щодо Росії. Про це повідомив український Прем’єр у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“З Високим представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні обговорили санкційну політику і ситуацію в Азовському морі. Москва перейшла межу. Реакція ЄС має бути комплексною – секторальні санкції та підтримка ЄС у Приазов'ї", - написав Гройсман.
Він також повідомив про підписання між Україною та ЄС угоди про фінансування спільних програм – з енергоефективності, технічного співробітництва, підтримки молоді, реформи системи державних фінансів та покращення транспортного сполучення.
Як повідомляв УНН, 17 грудня у Брюсселі відбувається п’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС, під час якого Україна та Європейський Союз мають визначити пріоритети подальшої співпраці.