Сьогодні у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. П’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 17 грудня у Брюсселі, під час нього Україна та Європейський Союз визначать пріоритети подальшої співпраці, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Також під час заходу партнери підіб’ють підсумки співробітництва за весь період дії Угоди про асоціацію з початку її тимчасового застосування.
Щодо питань, які будуть порушені під час засідання, то йтиметься про секторальну інтеграцію України в цифровий та окремі енергетичні ринки ЄС. Крім того, Україна та ЄС повинні запровадити новий порядок денний у сфері юстиції, свободи і безпеки та спростити митні формальності у торгівлі.
Крім того, під час цьогорічної Ради асоціації партнери мають укласти низку важливих фінансових угод. Зокрема, вони стосуватимуться підтримки України з боку ЄС у сфері управління державними фінансами (EU4PFM), енергоефективності (EE4U-II) та технічного співробітництва (TechnicalCooperationFacility 2018). Також планується підписання Угод щодо кращих навичок для сучасної України (EU4Skills: BetterSkillsforModernUkraine) та сприяння міжлюдським контактам (PeopletoPeopleContactsProgramme: HouseofEurope).
Прем'єр-міністр України володимир Гройсман сьогодні у Брюсселі.
"Протягом дня – зустрічі з керівництвом ЄС, участь у 5-му засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, перемовини в Єврокомісії. Ми проаналізуємо хід виконання Угоди про асоціацію з ЄС та означимо плани секторальної взаємодії", - повідомив він у Twitter.
Сьогодні у Брюсселі. Протягом дня – зустрічі з керівництвом ЄС, участь у 5-му засіданні Ради асоціації Україна – ЄС, перемовини в Єврокомісії. Ми проаналізуємо хід виконання Угоди про Асоціацію з ЄС та означимо плани секторальної взаємодії.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 декабря 2018 г.