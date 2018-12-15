Україна та ЄС наступного тижня підпишуть низку фінансових угод
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна та Європейський Союз визначать пріоритети подальшої співпраці під час п’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 17 грудня у Брюсселі, та укладуть низку фінансових угод. Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
"У нас з вами є прекрасна можливість у 2019 році максимально "загвинтити" всередину системи незворотність всіх тих напрацювань, до яких ми з вами доклалися, і на які ми витратили стільки сил і часу", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона зазначила, що йдеться, передусім, про секторальну інтеграцію України в цифровий та окремі енергетичні ринки ЄС. Крім того, Україна та ЄС повинні запровадити новий порядок денний у сфері юстиції, свободи і безпеки та спростити митні формальності у торгівлі.
Крім того, під час цьогорічної Ради асоціації партнери мають укласти низку важливих фінансових угод. Зокрема, вони стосуватимуться підтримки України з боку ЄС у сфері управління державними фінансами (EU4PFM), енергоефективності (EE4U-II) та технічного співробітництва (TechnicalCooperationFacility 2018). Також планується підписання угод щодо кращих навичок для сучасної України (EU4Skills: BetterSkillsforModernUkraine) та сприяння міжлюдським контактам (PeopletoPeopleContactsProgramme: HouseofEurope).
Як повідомляв УНН, ЄС продовжив санкції проти Росії.