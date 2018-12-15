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Украина и ЕС на следующей неделе подпишут ряд финансовых сделок

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина и Европейский Союз определят приоритеты дальнейшего сотрудничества во время пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 17 декабря в Брюсселе, и заключат ряд финансовых сделок. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Украина и ЕС на следующей неделе подпишут ряд финансовых сделок

"У нас с вами есть прекрасная возможность в 2019 году максимально "затянуть" внутрь системы необратимость всех наработок, к которым мы с вами приложились, и на которые мы потратили столько сил и времени", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что речь идет прежде всего о секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС. Кроме того, Украина и ЕС должны ввести новую повестку дня в сфере юстиции, свободы и безопасности и упростить таможенные формальности в торговле.

Кроме того, во время предстоящего Совета ассоциации партнеры должны заключить ряд важных финансовых сделок. В частности, они будут касаться поддержки Украины со стороны ЕС в сфере управления государственными финансами (EU4PFM), энергоэффективности (EE4U-II) и технического сотрудничества (TechnicalCooperationFacility 2018). Также планируется подписание соглашений относительно лучших навыков для современной Украины (EU4Skills: BetterSkillsforModernUkraine) и содействие человеческим контактам (PeopletoPeopleContactsProgramme: HouseofEurope).

Как сообщал УНН, ЕС продлил санкции против России.

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