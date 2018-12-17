Україна і ЄС підписали угоди про фінансування спільних програм
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна і Європейський Союз підписали угоди про фінансування низки спільних програм. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який у понеділок перебуває у Брюсселі для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, передає УНН.
"Підписали угоди про фінансування спільних програм – з енергоефективності, технічного співробітництва, підтримки молоді, реформи системи державних фінансів та покращення транспортного сполучення", - написав Гройсман у Twitter.
Також він зазначив, що з Високим представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні "обговорили санкційну політику і ситуацію в Азовському морі".
Нагадаємо, п’яте засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 17 грудня у Брюсселі, під час нього Україна та Європейський Союз визначать пріоритети подальшої співпраці.