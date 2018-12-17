Гройсман поговорил с Могерини об эскалации на Азове и санкциях

"С Высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини обсудили санкционную политику и ситуацию в Азовском море. Москва перешла границу. Реакция ЕС должна быть комплексной - секторальные санкции и поддержка ЕС в Приазовье", - написал Гройсман.

Он также сообщил о подписании между Украиной и ЕС соглашения о финансировании совместных программ - по энергоэффективности, техническому сотрудничеству, поддержке молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшению транспортного сообщения.

Как сообщал УНН, 17 декабря в Брюсселе проходит пятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, во время которого Украина и Европейский Союз должны определить приоритеты дальнейшего сотрудничества.