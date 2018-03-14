Кабмін схвалив ембарго на ввезення російських міндобрив
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив ембарго на ввезення мінеральних добрив з Російської Федерації. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Даємо два доручення Міністерству економіки, першому віце-прем’єру підготувати відповідне рішення на наступний уряд. А що стосується тимчасових обмежень, тоді теж доручення — прийняти зараз рішення про введення тимчасових обмежень і доручити Міністерству економіки спільно з Міністерством юстиції з іншими міністерствами відповідно до регламентних вимог оформити це рішення”, — сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Прем'єр додав, що на наступному засіданні уряду вже буде ухвалене збалансоване рішення.
Перед цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував членам уряду імперативно зробити тимчасове ембарго на ввезення російських добрив до України, а потім виробити рішення.
Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів продовжив дію заборони на ввезення в Україну російських товарів до 31 грудня 2018 року.