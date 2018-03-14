Кабмин одобрил эмбарго на ввоз российских минудобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил эмбарго на ввоз минеральных удобрений из Российской Федерации. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Даем два поручения Министерству экономики, первому вице-премьеру подготовить соответствующее решение на следующее правительство. А что касается временных ограничений, тогда тоже поручение - принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить Министерству экономики совместно с Министерством юстиции с другими министерствами в соответствии с регламентными требованиями оформить это решение", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Премьер добавил, что на следующем заседании правительства уже будет принято сбалансированное решение.
Перед этим министр внутренних дел Арсен Аваков предложил членам правительства императивно сделать временное эмбарго на ввоз российских удобрений в Украину, а затем выработать решение.
Как сообщал УНН, Кабинет Министров продлил действие запрета на ввоз в Украину российских товаров до 31 декабря 2018 года.