Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових
Київ • УНН
З 1 березня 2026 року в Україні зростуть мінімальні пенсійні виплати для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Виплати на непрацездатного члена сім'ї становитимуть не менше 12 810 грн, а для сімей з двома і більше членами – не менше 10 020 грн на кожного.
З 1 березня 2026 року в Україні підвищаться мінімальні пенсійні виплати для сімей захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти під час війни з росією. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.
Збільшуємо мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини
Відповідно до рішення уряду, з 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружин або чоловіків, а також на одну дитину загиблого захисника чи захисниці, становитиме не менше ніж 12 810 грн. Наразі мінімальний розмір такої виплати дорівнює 7 800 грн.
Крім того, зросте мінімальний розмір пенсії або державної соціальної допомоги для сімей, де виплати призначені на двох і більше членів родини загиблого військового, за винятком непрацездатних батьків та подружжя. У таких випадках мінімальна виплата становитиме не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість нинішніх 6 100 грн.
"З 1 березня 2027 року ці суми щорічно підлягатимуть індексації", – додала Свириденко.
