Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 5964 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 6700 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 11713 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 21970 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 49794 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 25950 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25533 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21085 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14239 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14010 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 29438 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 15495 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 20937 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 6222 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 10765 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 5982 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 49814 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 62798 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 92733 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 92536 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 1038 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 10921 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 15645 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 37620 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20755 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-29
Опалення

Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових

Київ • УНН

 • 12 перегляди

З 1 березня 2026 року в Україні зростуть мінімальні пенсійні виплати для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Виплати на непрацездатного члена сім'ї становитимуть не менше 12 810 грн, а для сімей з двома і більше членами – не менше 10 020 грн на кожного.

Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових

З 1 березня 2026 року в Україні підвищаться мінімальні пенсійні виплати для сімей захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти під час війни з росією. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Збільшуємо мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини

- йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду, з 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружин або чоловіків, а також на одну дитину загиблого захисника чи захисниці, становитиме не менше ніж 12 810 грн. Наразі мінімальний розмір такої виплати дорівнює 7 800 грн.

Крім того, зросте мінімальний розмір пенсії або державної соціальної допомоги для сімей, де виплати призначені на двох і більше членів родини загиблого військового, за винятком непрацездатних батьків та подружжя. У таких випадках мінімальна виплата становитиме не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість нинішніх 6 100 грн.

"З 1 березня 2027 року ці суми щорічно підлягатимуть індексації", – додала Свириденко.

Омбудсман заявив про розблокування пенсій після подання щодо змін в ідентифікації04.02.26, 10:07 • 4342 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна