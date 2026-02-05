$43.170.02
15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
15:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05
Правительство увеличило минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести военных

Киев

 • 530 просмотра

С 1 марта 2026 года в Украине вырастут минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников. Выплаты на нетрудоспособного члена семьи составят не менее 12 810 грн, а для семей с двумя и более членами – не менее 10 020 грн на каждого.

Правительство увеличило минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести военных

С 1 марта 2026 года в Украине повысятся минимальные пенсионные выплаты для семей защитников и защитниц, погибших или пропавших без вести во время войны с россией. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины

- говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, с 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жен или мужей, а также на одного ребенка погибшего защитника или защитницы, составит не менее 12 810 грн. Сейчас минимальный размер такой выплаты равен 7 800 грн.

Кроме того, возрастет минимальный размер пенсии или государственной социальной помощи для семей, где выплаты назначены на двух и более членов семьи погибшего военного, за исключением нетрудоспособных родителей и супругов. В таких случаях минимальная выплата составит не менее 10 020 грн на каждого члена семьи вместо нынешних 6 100 грн.

"С 1 марта 2027 года эти суммы ежегодно будут подлежать индексации", – добавила Свириденко.

Ольга Розгон

