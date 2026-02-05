Правительство увеличило минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести военных

С 1 марта 2026 года в Украине повысятся минимальные пенсионные выплаты для семей защитников и защитниц, погибших или пропавших без вести во время войны с россией. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, с 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жен или мужей, а также на одного ребенка погибшего защитника или защитницы, составит не менее 12 810 грн. Сейчас минимальный размер такой выплаты равен 7 800 грн.

Кроме того, возрастет минимальный размер пенсии или государственной социальной помощи для семей, где выплаты назначены на двух и более членов семьи погибшего военного, за исключением нетрудоспособных родителей и супругов. В таких случаях минимальная выплата составит не менее 10 020 грн на каждого члена семьи вместо нынешних 6 100 грн.

"С 1 марта 2027 года эти суммы ежегодно будут подлежать индексации", – добавила Свириденко.

