Омбудсмен заявил о разблокировке пенсий после представления об изменениях в идентификации
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о разблокировке пенсий после его обращения к министру социальной политики. Выплаты, по его словам, были приостановлены из-за постановления №299.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о разблокировании пенсий после обращения по поводу изменений в процедуре идентификации
Есть результат – пенсии разблокированы. (...) Вместе с командой мы наработали представление на имя министра социальной политики, семьи и единства Украины с требованием внести изменения в процедуру идентификации
Омбудсмен подчеркнул: "Государство в первую очередь обязано использовать все имеющиеся ресурсы, а не перекладывать ответственность на людей".
Он отметил, что "в результате применения постановления №299 была приостановлена выплата":
- пенсий по инвалидности;
- пенсий в связи с потерей кормильца (в том числе детям погибших военнослужащих);
- пенсий по возрасту;
- пенсий за выслугу лет;
- страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
- ежемесячного пожизненного денежного содержания.
"Все эти категории должны получать пенсии вовремя – без условий и без осложнений. Это не социальная льгота. Это конституционное право граждан. – отметил Лубинец. – Министерство заявляло, что проблемы не существует. Министерство заявляло, что 337 тысяч человек – это "не так уж и много". Но почему-то именно после публичной реакции, обращений людей и моего требования – выплаты пенсий ВПЛ были разблокированы".
"Сейчас это публичное заявление, но я жду официального документа", - указал Лубинец.