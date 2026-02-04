Омбудсмен заявил о разблокировке пенсий после представления об изменениях в идентификации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о разблокировании пенсий после обращения по поводу изменений в процедуре идентификации, пишет УНН.

Есть результат – пенсии разблокированы. (...) Вместе с командой мы наработали представление на имя министра социальной политики, семьи и единства Украины с требованием внести изменения в процедуру идентификации - отметил Лубинец в Telegram.

Омбудсмен подчеркнул: "Государство в первую очередь обязано использовать все имеющиеся ресурсы, а не перекладывать ответственность на людей".

Он отметил, что "в результате применения постановления №299 была приостановлена выплата":

пенсий по инвалидности;

пенсий в связи с потерей кормильца (в том числе детям погибших военнослужащих);

пенсий по возрасту;

пенсий за выслугу лет;

страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;

ежемесячного пожизненного денежного содержания.

"Все эти категории должны получать пенсии вовремя – без условий и без осложнений. Это не социальная льгота. Это конституционное право граждан. – отметил Лубинец. – Министерство заявляло, что проблемы не существует. Министерство заявляло, что 337 тысяч человек – это "не так уж и много". Но почему-то именно после публичной реакции, обращений людей и моего требования – выплаты пенсий ВПЛ были разблокированы".

Минсоцполитики опровергло фейк о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров

"Сейчас это публичное заявление, но я жду официального документа", - указал Лубинец.