3 февраля, 22:15
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Омбудсмен заявил о разблокировке пенсий после представления об изменениях в идентификации

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о разблокировке пенсий после его обращения к министру социальной политики. Выплаты, по его словам, были приостановлены из-за постановления №299.

Омбудсмен заявил о разблокировке пенсий после представления об изменениях в идентификации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о разблокировании пенсий после обращения по поводу изменений в процедуре идентификации, пишет УНН.

Есть результат – пенсии разблокированы. (...) Вместе с командой мы наработали представление на имя министра социальной политики, семьи и единства Украины с требованием внести изменения в процедуру идентификации

- отметил Лубинец в Telegram.

Омбудсмен подчеркнул: "Государство в первую очередь обязано использовать все имеющиеся ресурсы, а не перекладывать ответственность на людей".

Он отметил, что "в результате применения постановления №299 была приостановлена выплата":

  • пенсий по инвалидности;
    • пенсий в связи с потерей кормильца (в том числе детям погибших военнослужащих);
      • пенсий по возрасту;
        • пенсий за выслугу лет;
          • страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
            • ежемесячного пожизненного денежного содержания.

              "Все эти категории должны получать пенсии вовремя – без условий и без осложнений. Это не социальная льгота. Это конституционное право граждан. – отметил Лубинец. – Министерство заявляло, что проблемы не существует. Министерство заявляло, что 337 тысяч человек – это "не так уж и много". Но почему-то именно после публичной реакции, обращений людей и моего требования – выплаты пенсий ВПЛ были разблокированы".

              Минсоцполитики опровергло фейк о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров31.01.26, 13:02 • 2958 просмотров

              "Сейчас это публичное заявление, но я жду официального документа", - указал Лубинец.

              Юлия Шрамко

              ОбществоПолитика
              Пенсионный возраст
              Украина