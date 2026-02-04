Омбудсман заявив про розблокування пенсій після подання щодо змін в ідентифікації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про розблокування пенсій після звернення щодо змін в процедурі ідентифікації, пише УНН.

Є результат - пенсії розблоковані. (...) Разом із командою ми напрацювали подання на ім’я міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з вимогою внести зміни в процедуру ідентифікації - зазначив Лубінець у Telegram.

Омбудсман наголосив: "Держава в першу чергу зобов’язана використати всі наявні ресурси, а не перекладати відповідальність на людей".

Він зауважив, що "внаслідок застосування постанови №299 було призупинено виплату":

пенсій по інвалідності;

пенсій у зв'язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців);

пенсій за віком;

пенсій за вислугу років;

страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

щомісячного довічного грошового утримання.

"Усі ці категорії мають отримувати пенсії вчасно - без умов і без ускладнень. Це не соціальна пільга. Це конституційне право громадян. - зазначив Лубінець. - Міністерство заявляло, що проблеми не існує. Міністерство заявляло, що 337 тисяч людей - це "не так вже й багато". Але чомусь саме після публічної реакції, звернень людей і моєї вимоги - виплати пенсій ВПО були розблоковані".

"Зараз це публічна заява, але я чекаю офіційного документу", - вказав Лубінець.