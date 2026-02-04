Омбудсман заявив про розблокування пенсій після подання щодо змін в ідентифікації
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про розблокування пенсій після його звернення до міністра соціальної політики. Виплати, з його слів, були призупинені через постанову №299.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про розблокування пенсій після звернення щодо змін в процедурі ідентифікації, пише УНН.
Є результат - пенсії розблоковані. (...) Разом із командою ми напрацювали подання на ім’я міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з вимогою внести зміни в процедуру ідентифікації
Омбудсман наголосив: "Держава в першу чергу зобов’язана використати всі наявні ресурси, а не перекладати відповідальність на людей".
Він зауважив, що "внаслідок застосування постанови №299 було призупинено виплату":
- пенсій по інвалідності;
- пенсій у зв'язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців);
- пенсій за віком;
- пенсій за вислугу років;
- страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
- щомісячного довічного грошового утримання.
"Усі ці категорії мають отримувати пенсії вчасно - без умов і без ускладнень. Це не соціальна пільга. Це конституційне право громадян. - зазначив Лубінець. - Міністерство заявляло, що проблеми не існує. Міністерство заявляло, що 337 тисяч людей - це "не так вже й багато". Але чомусь саме після публічної реакції, звернень людей і моєї вимоги - виплати пенсій ВПО були розблоковані".
"Зараз це публічна заява, але я чекаю офіційного документу", - вказав Лубінець.