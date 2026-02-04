$43.190.22
3 лютого, 22:15 • 15317 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 26426 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 24562 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 25711 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 25298 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 17216 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 26210 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33717 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17771 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25425 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Омбудсман заявив про розблокування пенсій після подання щодо змін в ідентифікації

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про розблокування пенсій після його звернення до міністра соціальної політики. Виплати, з його слів, були призупинені через постанову №299.

Омбудсман заявив про розблокування пенсій після подання щодо змін в ідентифікації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про розблокування пенсій після звернення щодо змін в процедурі ідентифікації, пише УНН.

Є результат - пенсії розблоковані. (...) Разом із командою ми напрацювали подання на ім’я міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з вимогою внести зміни в процедуру ідентифікації

- зазначив Лубінець у Telegram.

Омбудсман наголосив: "Держава в першу чергу зобов’язана використати всі наявні ресурси, а не перекладати відповідальність на людей".

Він зауважив, що "внаслідок застосування постанови №299 було призупинено виплату": 

  • пенсій по інвалідності;
    • пенсій у зв'язку з втратою годувальника (у тому числі дітям загиблих військовослужбовців);
      • пенсій за віком;
        • пенсій за вислугу років;
          • страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
            • щомісячного довічного грошового утримання.

              "Усі ці категорії мають отримувати пенсії вчасно - без умов і без ускладнень. Це не соціальна пільга. Це конституційне право громадян. - зазначив Лубінець. - Міністерство заявляло, що проблеми не існує. Міністерство заявляло, що 337 тисяч людей - це "не так вже й багато". Але чомусь саме після публічної реакції, звернень людей і моєї вимоги - виплати пенсій ВПО були розблоковані".

              Мінсоцполітики спростувало фейк про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів31.01.26, 13:02 • 2962 перегляди

              "Зараз це публічна заява, але я чекаю офіційного документу", - вказав Лубінець.

              Юлія Шрамко

              СуспільствоПолітика
              Пенсійний вік
              Україна