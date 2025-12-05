$42.180.02
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Уряд виділив 14 млрд гривень на компенсації військовим за зруйноване житло: подано 16,5 тисячі заявок

Київ • УНН

 • 486 перегляди

З 1 грудня діє програма видачі житлових сертифікатів для переселенців, військових та осіб з інвалідністю. На ранок подано 16,5 тисячі заявок, проте терміни отримання перших сертифікатів залишаються невідомими.

Уряд виділив 14 млрд гривень на компенсації військовим за зруйноване житло: подано 16,5 тисячі заявок

Програма видачі житлових сертифікатів для переселенців, військових та людей, які отримали інвалідність через війну, працює з 1 грудня. Станом на ранок подано 16,5 тисячі заявок, але терміни отримання перших сертифікатів поки не визначені. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

1 грудня запрацювала програма видачі сертифікатів на житло розміром 2 млн грн переселенців, учасників бойових дій, а також переселенців, які отримали інвалідність через війну.

Сьогодні на ранок в нас 16,5 тисяч отриманих заявок. Також хочу подякувати народним депутатам за те, щоб підтримали в бюджеті на 2026 рік 14 млрд грн, які будуть спрямовані саме на компенсацію за втрачене майно на тимчасово окупованих територіях нашим захисникам в першу чергу

 - заявив посадовець.

А також, додав: "Також проінформую парламент про те, що ми Будемо протягом 26-го року нарощувати реалізацію цієї програми за допомогою наших міжнародних партнерів, всіх тих, кому це потрібно сьогодні".

Коли саме перші переселенці та учасники бойових дій отримають житлові сертифікати, поки невідомо. Подання документів триває, а уряд обіцяє розширювати програму у 2026 році.

Нагадаємо

Уряд України готує рішення для пришвидшення відновлення житла та компенсацій через програму "єВідновлення". Це дозволить оперативніше фіксувати пошкодження та обстежувати житло без зайвого очікування.

Алла Кіосак

