Уряд виділив 14 млрд гривень на компенсації військовим за зруйноване житло: подано 16,5 тисячі заявок

Програма видачі житлових сертифікатів для переселенців, військових та людей, які отримали інвалідність через війну, працює з 1 грудня. Станом на ранок подано 16,5 тисячі заявок, але терміни отримання перших сертифікатів поки не визначені. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

1 грудня запрацювала програма видачі сертифікатів на житло розміром 2 млн грн переселенців, учасників бойових дій, а також переселенців, які отримали інвалідність через війну.

Сьогодні на ранок в нас 16,5 тисяч отриманих заявок. Також хочу подякувати народним депутатам за те, щоб підтримали в бюджеті на 2026 рік 14 млрд грн, які будуть спрямовані саме на компенсацію за втрачене майно на тимчасово окупованих територіях нашим захисникам в першу чергу - заявив посадовець.

А також, додав: "Також проінформую парламент про те, що ми Будемо протягом 26-го року нарощувати реалізацію цієї програми за допомогою наших міжнародних партнерів, всіх тих, кому це потрібно сьогодні".

Коли саме перші переселенці та учасники бойових дій отримають житлові сертифікати, поки невідомо. Подання документів триває, а уряд обіцяє розширювати програму у 2026 році.

Нагадаємо

Уряд України готує рішення для пришвидшення відновлення житла та компенсацій через програму "єВідновлення". Це дозволить оперативніше фіксувати пошкодження та обстежувати житло без зайвого очікування.