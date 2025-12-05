Правительство выделило 14 млрд гривен на компенсации военным за разрушенное жилье: подано 16,5 тысяч заявок

$42.180.02
49.230.00
ukenru
Эксклюзив
07:29 • 8322 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 23486 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 34674 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 31486 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 53380 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 32285 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 52745 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23970 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23116 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23201 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
83%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 14135 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 17889 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 22317 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 18204 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 13634 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 14097 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 53388 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 41329 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 52749 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 58267 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Северск
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 7160 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 18969 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 32813 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 33427 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 77945 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
FIFA (серия видеоигр)

Правительство выделило 14 млрд гривен на компенсации военным за разрушенное жилье: подано 16,5 тысяч заявок

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С 1 декабря действует программа выдачи жилищных сертификатов для переселенцев, военных и лиц с инвалидностью. На утро подано 16,5 тысяч заявок, однако сроки получения первых сертификатов остаются неизвестными.

Правительство выделило 14 млрд гривен на компенсации военным за разрушенное жилье: подано 16,5 тысяч заявок

Программа выдачи жилищных сертификатов для переселенцев, военных и людей, получивших инвалидность из-за войны, работает с 1 декабря. По состоянию на утро подано 16,5 тысяч заявок, но сроки получения первых сертификатов пока не определены. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Подробности

1 декабря заработала программа выдачи сертификатов на жилье размером 2 млн грн переселенцам, участникам боевых действий, а также переселенцам, получившим инвалидность из-за войны.

Сегодня на утро у нас 16,5 тысяч полученных заявок. Также хочу поблагодарить народных депутатов за то, что поддержали в бюджете на 2026 год 14 млрд грн, которые будут направлены именно на компенсацию за утраченное имущество на временно оккупированных территориях нашим защитникам в первую очередь

 - заявил чиновник.

А также, добавил: "Также проинформирую парламент о том, что мы будем в течение 26-го года наращивать реализацию этой программы с помощью наших международных партнеров, всех тех, кому это нужно сегодня".

Когда именно первые переселенцы и участники боевых действий получат жилищные сертификаты, пока неизвестно. Подача документов продолжается, а правительство обещает расширять программу в 2026 году.

Напомним

Правительство Украины готовит решения для ускорения восстановления жилья и компенсаций через программу "єВідновлення". Это позволит оперативнее фиксировать повреждения и обследовать жилье без лишнего ожидания.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине