Правительство выделило 14 млрд гривен на компенсации военным за разрушенное жилье: подано 16,5 тысяч заявок

Программа выдачи жилищных сертификатов для переселенцев, военных и людей, получивших инвалидность из-за войны, работает с 1 декабря. По состоянию на утро подано 16,5 тысяч заявок, но сроки получения первых сертификатов пока не определены. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

Подробности

1 декабря заработала программа выдачи сертификатов на жилье размером 2 млн грн переселенцам, участникам боевых действий, а также переселенцам, получившим инвалидность из-за войны.

Сегодня на утро у нас 16,5 тысяч полученных заявок. Также хочу поблагодарить народных депутатов за то, что поддержали в бюджете на 2026 год 14 млрд грн, которые будут направлены именно на компенсацию за утраченное имущество на временно оккупированных территориях нашим защитникам в первую очередь - заявил чиновник.

А также, добавил: "Также проинформирую парламент о том, что мы будем в течение 26-го года наращивать реализацию этой программы с помощью наших международных партнеров, всех тех, кому это нужно сегодня".

Когда именно первые переселенцы и участники боевых действий получат жилищные сертификаты, пока неизвестно. Подача документов продолжается, а правительство обещает расширять программу в 2026 году.

Напомним

Правительство Украины готовит решения для ускорения восстановления жилья и компенсаций через программу "єВідновлення". Это позволит оперативнее фиксировать повреждения и обследовать жилье без лишнего ожидания.